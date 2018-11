Reviravolta à leão nos Açores

Sporting esteve em desvantagem contra o Santa Clara e só na segunda parte, contra dez, conseguiu dar a volta.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting mudou, sofreu, mas venceu. Mudou o treinador, a tática, mas só no segundo tempo, e com o Santa Clara a jogar com dez, arrancou para uma vitória importante que lhe permite ultrapassar o rival Benfica na classificação.



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/46672/m/449625/vsports/4514f8ad2f203084dd36b74466c1977b?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen ></iframe>

O jovem treinador interino Tiago Fernandes surpreendeu ao apostar num 4x4x2 e no primeiro tempo nada correu bem aos leões. A equipa parecia lenta e desligada, sem praticamente criar jogadas de perigo. As exceções foram alguns disparos do meio da rua ou lances de bola parada. Do outro lado estava uma das boas surpresas da Liga, com um conjunto muito competente.

Não foi de estranhar que o Santa Clara chegasse à vantagem, justa, num lance que teve três intervenientes: Rashid (a passar), o vento a fazer parar a bola e Zé Manuel a fuzilar Renan. Má notícia para os leões que instantes antes tinham perdido Battaglia por lesão.

A partir daí os leões subiram linhas e passaram a dominar, mas sempre com pouca velocidade e acima de tudo sem imaginação para criar situações claras de golos, numa altura que jogava a favor do forte vento que se fazia sentir em Ponta Delgada.

Jovane Cabral entrou ao intervalo e acabou por ser o agitador que os leões precisavam. Mas ainda antes do Sporting pegar no jogo, o Santa Clara levou calafrios à baliza de Renan com um remate muito perigoso que passou perto do poste.

A palestra ao intervalo do substituto de José Peseiro foi assimilada pelos jogadores do Sporting. A defesa e o miolo subiram linhas o que dificultou e muito a ação do meio-campo do Santa Clara, que até então tinha sido imperial.

Aos 51’, Nani esteve perto do empate e pouco depois Fábio Cardoso agarrou Bas Dost na área. Penálti que Manuel Mota assinalou. O holandês marcou duas vezes mas só uma contou (no primeiro castigo máximo o árbitro ainda não tinha apitado). Logo a seguir Patrick (Santa Clara) viu o cartão vermelho por exagerar nos protestos. Estava aberto o caminho leonino para a reviravolta.

Foi sem surpresa e com os açorianos encostados às cordas que o leão chegou à vantagem. Jovane tem um cruzamento perfeito para uma cabeçada fulminante de Acuña. Aproveitando o fator vento, o Santa Clara ainda esteve perto do empate mas Rashid atirou ao lado. O leão passa na raça nos Açores, antes da deslocação a Londres para jogar com o Arsenal.



MAIS

Irreverência de Jovane

Entrou ao intervalo e ajudou a equipa a soltar-se. Na esquerda deu muitas dores de cabeça à defesa açoriana. Substituiu o apagadíssimo Diaby levando Nani a ocupar uma posição de apoio ao avançado Bas Dost. Cruzamento açucarado para Acuña no 2-1.



MENOS

Primeira parte

Tiago Fernandes surpreendeu ao apostar num clássico 4x4x2. A equipa esteve perdida no primeiro tempo com poucas soluções e pouca capacidade ofensiva. Diaby, que esteve muito bem com o Boavista a jogar na ala, foi zero no apoio a Bas Dost.



ARBITRAGEM

Sem complicações

Manuel Mota teve uma tarde de trabalho mas com boas decisões nos lances mais complicados. Bem no capítulo disciplinar, expulsou Patrick, alegadamente por palavras. No lance do penálti viu (bem) um agarrão de Fábio Cardoso a Bas Dost.



"Keizer? não é tema para agora"

Frederico Varandas recusou ontem falar sobre a iminente contratação do técnico Marcel Keizer. "Não é tema para agora", disse o presidente leonino ontem após a vitória nos Açores. O treinador holandês deve hoje realizar o último jogo à frente do comando técnico do Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) e só depois assinar com os leões. Keizer será apresentado no decorrer desta semana, embora alguma comunicação social holandesa tenha avançado que o treinador de 49 anos será hoje oficializado. Keizer deve ficar a ganhar um ordenado na ordem do milhão de euros por ano. O holandês que jogou e orientou o Ajax, apesar de ser um treinador pouco conhecido, encaixa no perfil de Frederico Varandas para comandar o futebol leonino. Não só a equipa principal, mas também para liderar a reestruturação na Academia de Alcochete e por consequência de todo o futebol de formação do clube.



"Sempre pronto para ajudar"

"Vou estar sempre pronto para ajudar. Desde que aqui entrei, foi sempre a somar bons resultados", disse Tiago Fernandes, técnico interino do Sporting.