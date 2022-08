Reviravolta algarvia em partida intensa entre Portimonense e V. Guimarães

O Portimonense bateu o Vitória de Guimarães por 2-1 num jogo intenso e que se pautou pelo equilíbrio.





Inspirados pelos dois mil adeptos vimaranenses nas bancadas, os homens comandados por Moreno entraram com o pé no acelerador. Rúben Lameiras, Anderson Silva e André Amaro foram tirando à vez para tentar bater Samuel Portugal, numa 1ª parte que teve uma bola à trave por Tiago Silva. Ainda assim, os algarvios conseguiram segurar o nulo no marcador, que se manteve até ao intervalo.