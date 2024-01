O Sp. Braga regressou às vitórias com um golo apontado por Álvaro Djaló ao 11.º minuto de compensações do dérbi com o Famalicão. A equipa da casa foi a primeira a ameaçar por Chiquinho e Zaydou, com Matheus, em ambos, a fazer excelentes defesas, ao passo que o Sp. Braga esteve perto de marcar por Ricardo Horta aos 17’ (Luiz Júnior evidenciou-se na baliza) e 29’, neste caso com um remate portentoso que saiu a rasar a barra.





O ritmo manteve-se no 2.º tempo e o Famalicão adquiriu vantagem, por via de um penálti convertido por Cádiz aos 62’, na sequência de um cabeceamento do avançado venezuelano desviado por José Fonte com o braço. Manuel Oliveira, após consultar as imagens, assinalou a infração. O Sp. Braga chegou ao empate aos 73’, por Borja. Luiz Júnior defendeu de forma incompleta o remate de Bruma e Roger assistiu o lateral para o 1-1. Aos 88’ surgiu novo penálti para o Famalicão, mas desta feita Manuel Oliveira reverteu a primeira decisão. Aos 90+11’, Djaló marcou de cabeça na sequência de um canto e deu o triunfo ao Sp. Braga.