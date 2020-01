Reviravolta com toque de Paulinho dá vitória ao Sp. Braga frente ao Tondela

O Sp. Braga venceu este domingo o Tondela (2-1) e saltou para o quinto lugar isolado. Paulinho foi o homem do jogo ao bisar num encontro em que a sua equipa esteve a perder.O primeiro tempo havia de ficar indelevelmente marcado pelo golo do Tondela - o 1º de sempre dos beirões em Braga. Bruno Viana errou o passe na saída e entregou a bola a Jhon Murillo, que isolado bateu Matheus. O Tondela tinha conseguido neutralizar o jogo arsenalista e aproveitou para se colocar em vantagem.Na segunda parte, o Sp. Braga ressurgiu mais pressionante e criou oportunidades. Cláudio Ramos negou o empate a Paulinho, num cabeceamento, e depois a Galeno, num cruzamento que levava a direção da baliza.Os dois avançados seriam protagonistas no golo do empate, com Galeno a cruzar e Paulinho a marcar. O triunfo arsenalista chegou já em período de compensações, com o mesmo Paulinho a bisar.