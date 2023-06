O desgaste e o desespero que se instalaram entre os mais de 100 jovens que foram explorados pela academia Bsports, em Riba D’Ave, Famalicão, levaram a que surgissem vários episódios de violência. Quem o garante é Kelly Coiate, uma das vítimas. “Muitos começaram a revoltar-se e houve bastantes brigas. Outros não estavam bem mentalmente. Muitos chegavam e três meses depois já nem queriam treinar, só pensavam em sair. Por isso fugiram”, afirmou ao jornal ‘A Bola’ o primo de Ansu Fati, jogador do Barcelona.









Kelly confirma que os jogadores eram trancados na academia, 24 horas por dia, e que chegavam a dormir “entre dez a 12 pessoas num quarto”, em beliches. Comiam “cinco vezes ao dia, mas a comida nunca foi boa” e os seguranças impediam a entrada de alimentos comprados em supermercados, por exemplo.

Quando os jovens eram recrutados, era-lhes prometido, e às famílias, que iriam à escola. Mas os jovens só tinham aulas no interior da academia, e apenas sobre assuntos ligados ao desporto.





Mário Costa, diretor da academia e presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga que entretanto se demitiu, foi constituído arguido por tráfico de pessoas.







Leia também Máfia aliciou 114 vítimas com sonho e promessas de serem estrelas de futebol Evangelista entra em desacordo com Gomes "no estilo"

A academia de Mário Costa, ex-dirigente da Liga, organizava um torneio entre equipas regionais com um nome quase idêntico ao da II Liga: Liga SABSEG by Bsports vs. Liga Portugal 2 SABSEG. A Liga explicou ao ‘Jornal de Notícias’ que desconhecia esta situação. Já a empresa de seguros estava ao corrente, mas nunca pagou nada à Bsports e condena práticas ilícitas.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, negou ao CM ter entrado em confronto com Fernando Gomes, presidente da FPF, durante a assembleia geral deste sábado, por causa da polémica com a Bsports. “Ele falou primeiro e eu depois. Estamos em sintonia quanto à matéria mas divergimos no estilo”, relatou Evangelista, prosseguindo: “Fernando Gomes prefere ter um discurso mais reservado, alertando as instituições públicas para os problemas. Eu prefiro um discurso público, em que denuncio as situações, obrigando as instituições a mexerem-se.” Na AG, Evangelista recordou que já enviara uma carta à FPF em 2021 sobre esta temática.