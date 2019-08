Revolta na Luz com "caça ao Rafa"

"Caça ao Rafa" é o alerta do Benfica a cinco dias do clássico com o FC Porto, no Estádio da Luz.Foi através de uma publicação no seu site que as águias apelaram à "necessidade de se proteger o talento" e dão o exemplo de Rafa, para apontar o dedo às arbitragens ‘permissivas’."Rafa começa a ser alvo e vítima de sucessivas faltas e entradas muito duras como única forma de o parar. Apela-se somente a uma criteriosa e rigorosa aplicação das leis do jogo". Com esta posição o Benfica exige que termine o que diz ser a "caça ao Rafa". A indignação, que também pode ser uma forma de pressão, surge a poucos dias de ser conhecido o árbitro que apita o jogo com o FC Porto (sábado, 19h00). E pode ser vista como uma chamada de atenção para a eventual agressividade do adversário.O extremo, de 26 anos, tem sido um dos jogadores do Benfica em maior evidência neste início de época. Foi considerado o melhor jogador em campo frente ao Belenenses e decisivo na vitória ( 2-0), com um golo e uma assistência para Pizzi. Foi também preponderante na goleada ao Sporting na Supertaça (5-0), com um golo e duas assistências.O clube da Luz reclama a defesa do talento de Rafa contra a dureza de jogo dos adversários, tal como fez com Mantorras, na época 2001/02. Ficou célebre a frase: "Deixem jogar o Mantorras.", numa intervenção conjunta de Eusébio e António Simões, à época diretor do futebol, após o jogo com o Varzim (2-2), expressando a revolta contra a arbitragem de Isidoro Rodrigues por este não ter penalizado o jogo duro dos poveiros.O avançado terminou o encontro com dois dedos deslocados. Agora surge o alerta para que se termine com a "caça ao Rafa", curiosamente, em vésperas do jogo com o FC Porto.Bruno Lage vai defrontar pela primeira vez o FC Porto no Estádio da Luz, no próximo sábado (19h00, BTV). Um jogo em que o Benfica pode chegar ao golo 100 com o atual técnico.As águias somam 97 golos nos 32 jogos disputados sob as ordens de Lage, o que perfaz uma média de 3,03 golos por jogo.Pizzi marcou pela 51º vez pelo Benfica frente ao Belenenses SAD e está a um golo de Mitroglou. O agora jogador do Galatasaray festejou 52 tiros certeiros pelos encarnados. Mais uma celebração de Pizzi no clássico com o FC Porto, no próximo sábado, permitirá ao médio apanhar o grego.Strahinja Pavlovic, que chegou a ser associado ao Benfica, vai assinar pela Lazio. O empresário do jogador, Zvonimir Vukic, revelou ontem a existência de um entendimento entre o Partizan e a Lazio para a transferência do central a troco de 5,5 milhões de euros. O jovem de 18 anos vai ficar um ano no emblema sérvio, por empréstimo.Os jogadores do FC Porto votaram ontem nos 11 melhores futebolistas do Mundo e também nos 11 melhores jogadores da Liga e da II Liga. Os atletas vencedores das competições lusas serão divulgados na Gala ‘Quinas de Ouro’, a 2 de setembro. Já o melhor 11 do Mundo será conhecido a 23 de setembro, na gala ‘The Best’.O Benfica celebrou ontem o Dia Mundial da Fotografia com um vídeo nas redes sociais em que o guarda-redes Odysseas aparece com uma máquina fotográfica a registar momentos no balneário e durante o treino.