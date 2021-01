Revolução no onze custa caro ao Sporting que é eliminado da Taça pelo Marítimo

A revolução no onze que Rúben Amorim quis impor no Sporting custou-lhe a continuidade na Taça de Portugal, ao ser eliminado pelo Marítimo (0-2) num jogo em que Rodrigo Pinho, avançado que vai reforçar o Benfica, foi o melhor em campo.Rúben Amorim revolucionou a equipa ao mexer em todos os setores (seis caras novas), fruto do jogo desgastante com o Nacional (2-0), disputado sexta-feira em condições climatéricas extremas. Já nos insulares destaque para a titularidade de Rodrigo Pinho, jogador que pode sair já nesta janela de transferências para a Luz. E foi precisamente Rodrigo Pinho o quebra-cabeças para os leões.O Sporting foi assumindo aos poucos o comando do jogo, fruto das arrancadas de Nuno Santos, Tabata e Matheus Nunes. Mas o lance de maior perigo da primeira parte foi o remate de Tiago Tomás à trave, após passe de Tabata.No entanto, os insulares queixaram-se de uma grande penalidade que ficou por assinalar por mão de Luís Neto.Na etapa complementar, o Sporting entrou desatento e os madeirenses subiram no terreno, acercando-se com demasiada facilidade da baliza de Max.Adivinhou-se o pior para os leões e Rodrigo Pinho (68’) colocou o Marítimo em vantagem, após assistência de Milson. Amorim reagiu demasiado tarde: quando colocou os habituais titulares já não havia muito a fazer. A equipa subiu e acabou por sofrer o segundo golo, desta feita por Léo Andrade, a passe do inevitável Rodrigo Pinho.Sporar ainda desperdiçou um golo. Os leões caíram fruto da rotatividade que o técnico quis imprimir. Faltaram rotinas e isso ditou o adeus à Taça.o Max – Sem hipóteses em nenhum dos golos do Marítimo. Noite ingrata na Madeira.o Luís Neto – Falha o passe que descompensa a equipa no primeiro golo do Marítimo.o Feddal – Estava a cumprir mas também não fica bem na fotografia do 1-0.o Borja – Não jogava desde 15 de dezembro, mas não foi ele o defesa que comprometeu.o Plata – Muito longe de ser uma alternativa convincente a Porro.o Matheus Nunes – Exibição positiva. Construiu a primeira jogada de perigo dos leões. Perdeu gás ao longo do jogo.o Palhinha - Escorrega no lance do 1-0 mas só porque tenta corrigir o erro de Neto. Foi o pulmão de uma equipa sem músculo e cérebro. Ele, sozinho, não podia fazer mais.o Nuno Mendes – A verdade é que não facilita na defesa. Mas não tem sido tão desequilibrador no ataque.o Tabata – Uma boa oportunidade mas rematou fraco.o Tiago Tomás – Acertou na barra aos 7’. Sem espaço para atacar a profundidade.o Nuno Santos – Ameaçou de ângulo apertado aos 27’. Uns furos abaixo do habitual.o Pedro Gonçalves – Uma ou outra jogada individual, sem efeitos práticos.o Porro – Agitou o flanco.o João Mário – Deu fluidez aos leões. Entrada tardia.o Sporar – Falhou na pequena área um golo feito.o Coates – Entrou para ponta de lança.Justificou em campo o interesse do Benfica em contratá-lo. Deu o primeiro sinal de perigo e acabou por marcar o primeiro golo da equipa. Teve ainda participação ativa ao assistir Leo Andrade no segundo.Fez seis mudanças na equipa face ao triunfo sobre o Nacional. Arriscou demasiado ao mexer em todos os setores. Ficou claro que o plantel leonino é curto. Além disso, demorou a fazer substituições.Os jogadores do Marítimo reclamaram uma grande penalidade por mão de Luís Neto, mas o árbitro e VAR mandaram jogar. Fica um amarelo, o segundo, por mostrar a Leo Andrade por falta clara sobre Tiago Tomás, junto à grande área.