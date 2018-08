Ricardo Benjamim, o último convocado entre os campeões europeus de sub-19

Jogador foi chamado por Hélio Sousa devido a lesão do guarda-redes Diogo Costa.

O jogador Ricardo Benjamim foi o último convocado de Hélio Sousa para representar Portugal no campeonato europeu de futebol sub-19, devido a lesão do guarda-redes Diogo Costa.



Na verdade Ricardo Benjamim tinha ficado de fora dos convocados, mas uma lesão do guarda-redes principal levou ao telefonema que fez do jogador do Corunha B, um campeão.



No fim do campeonato europeu, o recente campeão em futebol sub-19 deixou uma mensagem aos portugueses através de uma publicação no Instagram.



"Acabou um dos melhores momentos da minha recente curta carreira! Certamente um momento que me ficará na cabeça e no coração para toda a minha vida!", pode ler-se na publicação de Ricardo.









"OBRIGADO A TODOS OS QUE ENVIARAM MENSAGENS DE APOIO!!", concluiu o jovem futebolista.



Recorde-se que o primeiro clube de Ricardo Benjamim, natural de Santa Maria da Feira, foi o Lusitânia de Lourosa. O atleta representa atualmente a equipa B do Corunha, em Espanha.