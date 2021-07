Ricardo Esgaio a caminho do Sporting

O defesa Ricardo Esgaio deverá esta sexta-feira mesmo ser anunciado como reforço do Sporting. O jogador de 28 anos já não treinou com o plantel do Sp. Braga esta manhã e prepara-se para rumar a Alcochete, onde irá ser submetido a exames médicos.



O negócio deverá ser feito por 5,5 milhões de euros e Esgaio tem à sua espera um contrato de cinco anos (salário de 500 mil euros/ano) com uma clausula de 45 milhões de euros. O lateral direito foi formado no Sporting, tratando-se assim de um regresso, após pedido expresso do treinador Rúben Amorim à direção do Sporting.