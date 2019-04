Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Esgaio garante Sporting de Braga na luta pelo pódio

Defesa fez duas assistências. Sp. Braga, sem brilho, mantém distância para 3º lugar.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:45

O Feirense recebeu este sábado o Sp. Braga e perdeu (0-2) em jogo referente à 30ª jornada. Com este triunfo a equipa de Abel Ferreira mantém-se na corrida por um lugar no pódio da Liga.



Os fogaceiros entraram mais acutilantes, mas sem incomodar Tiago Sá. Já o Sp. Braga começou a carburar aos 19’, com um tiro de Fransérgio ao poste. Logo a seguir, Caio Secco fez duas grandes defesas a remates de Wilson Eduardo e Ricardo Horta.



O Feirense reagiu e José Valência controlou bem na área (30’), mas atrapalhou-se com a saída corajosa de Tiago Sá. O Sp. Braga, porém, não abrandou mas o marcador não se alterou até ao intervalo.



No reatamento (46’), Fransérgio cabeceou para o 1-0, após cruzamento de Ricardo Esgaio. O Feirense quebrou animicamente e o jogo tornou-se penoso.



O Sp. Braga aumentou a vantagem por Ricardo Horta aos 76’, novamente a passe de Ricardo Esgaio, e garantiu os serviços mínimos para triunfar. O Feirense entrou no jogo já despromovido e nunca soube disfarçar o desalento.



"Jogadores acreditam na ideia de jogo"

"Não vencemos sempre mas a imagem de marca está bem patente, jogue quem jogar. Vendi a minha ideia de jogo aos jogadores e eles acreditam nela. No intervalo fizemos reajustes e regressámos melhor", disse Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga. Sobre a despromoção do Feirense, o técnico deixou um incentivo. "O clube está numa situação difícil mas os verdadeiros campeões nunca desistem", disse Ferreira.