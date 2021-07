Ricardo Esgaio oficializado no Sporting

Ricardo Esgaio foi oficializado no Sporting. O lateral, proveniente do Sp. Braga, custou aos cofres leoninos 5,5 milhões de euros por 80 por cento do passe (20% já estavam na posse da SAD).O SC Braga informa que chegou a acordo com o Sporting para a cedência a título definitivo do jogador Ricardo Esgaio, pelo valor de 5,5 milhões de euros, referentes a 80% dos direitos económicos.Refira-se, ainda, que o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor acima referido e é da responsabilidade do Sporting.Ricardo Esgaio somou 179 jogos e 8 golos com a camisola do clube arsenalista. O lateral-direito, de 28 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após quatro temporadas.O SC Braga agradece a Ricardo Esgaio por todo o profissionalismo e empenho ao serviço do Clube.