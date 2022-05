Ricardo Horta afunda Belenenses SAD

Um golo de Ricardo Horta (90’+1) afundou o Belenenses SAD, que fica em situação muito complicada na luta pela manutenção.A equipa do Belenenses SAD surgiu neste jogo sem pressas e mais preocupada em defender. Já o Sp. Braga, com o quarto lugar garantido e sem hipóteses de chegar ao terceiro, não se limitou a cumprir calendário. Não acelerou muito, mas conseguiu criar perigo. A melhor ocasião da 1ª parte foi uma perdida de Francisco Moura, que após uma recarga a um remate de Rodrigo Gomes, não acertou na baliza.A equipa de Franclim Carvalho continuou a espernear para se aguentar na Liga. E viu o seu goleador Safira sair lesionado. Consistente a defender, conseguiu mesmo assim criar problemas. Cafú Phete teve uma boa ocasião de golo nos pés, mas rematou rente ao poste.Na 2ª parte, houve mais Braga. A solidariedade defensiva dos anfitriões adiava o pior. E até foi o Belenenses SAD que podia ter marcado, num cruzamento-remate de Chico Teixeira que bateu no poste. Contudo, a equipa de Carvalhal chegou à vantagem com um golo de Ricardo Horta (90’+1), quando o adversário já jogava com 10. Um triunfo que deixa o Belenenses SAD perto da II Liga.O guarda-redes Matheus, de 30 anos, falhou o primeiro jogo na Liga pelos bracarenses devido a lesão. O guardião, que renovou contrato até 2027, era dos poucos totalistas na prova. Pelos bracarenses fez 44 jogos (na Liga tem 31, num total de 2790 minutos). O titular foi Tiago Sá e no banco esteve Bernardo Fontes, de 19 anos.