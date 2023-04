Pelo segundo jogo consecutivo, Ricardo Horta foi decisivo na equipa do Sp. Braga. Tal como já havia acontecido na ronda anterior frente ao Gil Vicente, o avançado de 28 anos voltou a ser o autor do golo solitário diante do Casa Pia. Triunfo (1-0) que mantém a equipa minhota ligada à corrente do título. E também a um lugar de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.









A preponderância de Horta, de resto, está traduzida nos números. O avançado que no último verão foi alvo do interesse do Benfica regressou aos golos numa fase decisiva da época. E já é o quinto jogador da Liga com maior percentagem de influência nas finalizações da equipa: 11 golos marcados e seis assistências. Ou seja, participou de forma ativa em 27 por cento dos golos do Sp. Braga no campeonato.

Após o jogo no Estádio Nacional, Ricardo Horta recusou alimentar o tema da luta pelo título, em sintonia com a estratégia comunicacional do clube: “Jogo a jogo.” Mas em Braga cresce a onda de entusiasmo com uma das melhores épocas de sempre da equipa.