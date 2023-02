Ricardo Horta poderá regressar à competição no jogo desta quinta-feira, frente ao Benfica. Mas tal não é ainda seguro. O influente médio-ofensivo/avançado da equipa do Sp. Braga tem estado a recuperar de lesão, segundo as escassas informações que o clube minhoto tem fornecido sobre o assunto, e não joga nem é convocado desde o dia 14 de janeiro, data do encontro com o Boavista, para a Liga (vitória por 1-0).









Ver comentários