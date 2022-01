Ricardo Horta foi atingido por uma garrafa arremessada das bancadas, esta noite, no estádio José Alvalade.Esta informação estará, segundo apurou o CM, no relatório do árbitro sobre a partida. Trata-se de uma garrafa de água.O incidente aconteceu já depois do final do jogo. O CM já contactou fonte oficial do sporting para obter mais esclarecimentos sobre o assunto.