Ricardo Horta eleito melhor jogador da I Liga em abril

O avançado Ricardo Horta, do Sporting de Braga, foi eleito o melhor jogador da I Liga de futebol durante o mês de abril, numa eleição realizada entre os treinadores principais da competição, anunciou esta sexta-feira a organização da prova.

Horta, de 28 anos, obteve 26.19% dos votos dos técnicos, superando Arruabarrena, guarda-redes uruguaio do Arouca, segundo com 9.52%, e Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, terceiro com 8.73%.

Durante o mês de abril, o internacional somou três golos nos cinco triunfos do Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga.

Horta já tinha sido igualmente distinguido com o prémio de avançado do mês, juntando-se a Artur Jorge, técnico do Sporting de Braga e eleito melhor treinador em abril.

O galardão de melhor guarda-redes durante este período foi para Arruabarrena, com Pepe (FC Porto), aos 40 anos, a vencer o prémio de melhor defesa e o espanhol Iván Jaime (Famalicão) o de melhor médio.

Na II Liga, Marco Matias (Farense) foi eleito o melhor jogador e Sérgio Vieira (Estrela Amadora) foi apontado como o melhor treinador em abril.