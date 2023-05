Ricardo Horta quer brilhar na Luz e está fortemente empenhado em ser a estrela maior no jogo que pode decidir o título.





CM. Para trás estão os dias conturbados no arranque da época, quando se chegou a despedir dos adeptos do Sp. Braga, após o jogo com o Sporting da 1.ª jornada da Liga, convencido de que a transferência para o Benfica estava fechada.



Ricardo Horta ultrapassou a desilusão de não representar o clube do coração e aceitou a missão que o presidente arsenalista, António Salvador, lhe reservou: ser o porta-estandarte de um Sp. Braga que se intromete na luta pelo título e que vai à Champions regularmente. Esse estatuto foi reforçado em abril, com o prolongamento do contrato até 2028 e a subida do salário.





No campo, o capitão bracarense tem provado a sua importância. É o máximo goleador da equipa (15 golos em todas as provas) e o quinto jogador da Liga mais influente, com 12 golos e seis assistências.