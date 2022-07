Ricardo Horta imune à pressão

Ricardo Horta tem-se mantido imune à pressão que o rodeia. Cobiçado pelo Benfica, que continua distante de um entendimento com o Sp. Braga, o jogador de 27 anos mostra-se tranquilo quanto ao seu futuro e tem cumprido a pré-temporada com total normalidade.Como os restantes internacionais do plantel, Ricardo Horta integrou os trabalhos do Sp. Braga na passada segunda-feira. Dois dias depois, na quarta, começou a ganhar ritmo, atuando alguns minutos no jogo-treino com a Oliveirense (II Liga) que o Sp. Braga venceu por 6-2, e este sábado deu um passo em frente, sendo titular na vitória (3-2) na partida de preparação frente ao Vizela (I Liga).Ao que oapurou, Ricardo Horta cumpriu os 45 minutos da 1ª parte e deu indicações positivas, apesar de estar longe da melhor forma física. Acima de tudo, a postura profissional mantém-se inalterada e o internacional português evidenciou estar pronto para voltar a ser o pilar da equipa.Este é mais um motivo para António Salvador não facilitar a saída para o Benfica. O presidente arsenalista, sabe oestá consciente da influência de Horta na equipa. E, por outro lado, continua insatisfeito com a postura negocial dos encarnados ao longo de todo o processo.Ao contrário de David Carmo, cujo negócio foi tratado diretamente com Pinto da Costa, há muito tempo que Salvador não é abordado por Rui Costa sobre o interesse em Horta.