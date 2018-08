Ricciardi apresenta queixa devido a "contas falsas"

Perfil divulga notícias sobre a candidatura do banqueiro à presidência do Sporting.

José Maria Ricciardi avisa que existem "contas falsas" na internet a divulgar notícias sobre a sua candidatura ao Sporting. O candidato vai apresentar queixa às autoridades.

Existe um perfil no Twitter com fotografia de José Maria Ricciardi que tem vindo a divulgar alegadas notícias sobre a candidatura do banqueiro. José Maria Ricciardi garante ao Correio da Manhã que é tudo falso. "Não tenho contas no Twitter, nem no Facebook. Tudo o que esses perfis dizem é absolutamente falso. Qualquer coisa que venha daí não é verdade", explicou ao Correio da Manhã.

Já foram até divulgados nomes e lugares na candidatura de Ricciardi que, segundo o candidato, não corresponde à verdade. Os nomes verdadeiros, diz Ricciardi, vão ser conhecidos esta tarde, na apresentação oficial. José Maria Ricciardi vai mais longe ao dizer que há uma campanha contra várias listas na internet. "Estou-me a borrifar para as campanhas caluniosas que andam a fazer nas redes sociais sociais atrás de contas duvidosas e gente cobarde que diz mal de vários candidatos, exceto de Bruno de Carvalho. Conseguimos perceber de onde isto vem". Ricciardi diz que considera esta situação "tão grave para mim, quer para todos os outros candidatos", remata.