Ricciardi diz que "Sporting deve dinheiro a fornecedores e clubes"

Candidato à presidência dos leões abordou os graves problemas de tesouraria que o clube atravessa.

16:48

As declarações foram proferidas durante uma conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira.



José Maria Ricciardi sublinhou que os restantes candidatos e a comissão de gestão do clube estão a tentar "branquear" a situação "mentindo" aos sócios do Sporting.



Estas afirmações surgem após a desvalorização, por parte dos candidatos, das declarações de António Paulo Santos, membro da comissão de fiscalização do SCP, relativamente aos problemas de tesouraria do clube que "ascendem os 100 milhões de euros".

O candidato à presidência do Sporting, José Maria Ricciardi, afirmou que o clube leonino não vai ter dinheiro para "pagar salários em novembro" e neste momento "deve milhões de euros a fornecedores e clubes" (devido a atrasos de pagamento nas transferências).