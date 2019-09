Rio Ave empata com V. Guimarães num jogo equilibrado

O Rio Ave recebeu este domingo o V. Guimarães e empatou a um golo num jogo equilibrado, que se encontrava em atraso desde a primeira jornada devido à ‘deterioração’ de uma bancada do estádio.Equipa de Carlos Carvalhal jogou cerca de meia hora em inferioridade numérica. Depois do triunfo em Alvalade por 3-2, o Rio Ave acertou o calendário com a equipa vimaranense. Os vila-condenses entraram mais acutilantes e Matheus Reis (6’) atirou com estrondo à trave da baliza de Douglas.O Rio Ave manteve o ritmo ofensivo e Nuno Santos trabalhou a bola para Diego Lopes (23’) desperdiçar a oportunidade. O V. Guimarães, com muitas ausências, reagiu e Rafa Soares (29’) cabeceou para defesa fácil de Kieszek. Carlos Mané (41’) fabricou o lance e Bruno Moreira aproveitou para inaugurar o marcador. A equipa de Ivo Vieira não se intimidou e André Almeida (44’) empatou.Na segunda metade da partida, a expulsão de Borevkovic (57’) complicou a estratégia de Carlos Carvalhal. Matheus Reis (60’) quase marcava um autogolo. Em superioridade numérica, o V. Guimarães apostou as fichas todas. Florent e Rafa Soares, aos 74’, perderam excelente oportunidade para marcar.Kieszek segurou, aos 86’, o empate, em lance de Rafa Soares, mas quase comprometia, aos 90+1’, o esforço dos colegas. Empate justifica-se e premeia espírito de sacrifício do Rio Ave.