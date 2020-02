Rio Ave ganha ao Tondela com ‘bis’ de Gelson Dala

O Rio Ave sempre se mostrou mais perigoso, e aos 74’ inaugurou o marcador por Gelson Dala com um remate dentro da área.



Nove minutos depois João Pedro empatou através de um penálti que o árbitro assinalou, após consultar o VAR.



A equipa do Rio Ave protestou o lance mas não se desestabilizou, e aos 90’ viria a garantir os três pontos, novamente por Dala, após cruzamento de Nuno Santos e assistência de Carlos Mané.

O Rio Ave venceu este sábado o Tondela por 2-1, igualou o Sporting e instalou-se no quinto lugar da tabela classificativa. A grande figura do encontro foi o angolano Gelson Dala, marcador dos dois golos da equipa orientada por Carlos Carvalhal.A história desta partida quase que se resume ao que se passou nos últimos 20 minutos. Até lá, as duas equipas foram-se revezando no domínio de jogo, sobretudo disputado no meio campo e com remates de meia distância.