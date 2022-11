O Rio Ave recebeu este domingo o Boavista e venceu graças a um golo solitário de Boateng. A equipa de Luís Freire regressou aos triunfos, enquanto os comandados de Petit não vencem desde 17 de setembro, quando derrotaram o Sporting por 2-1.









Os axadrezados entraram mais acutilantes. Yusupha, muito ativo, liderou as primeiras ofensivas ao último reduto vilacondense. O Rio Ave reagiu e deu sinal de algum inconformismo por intermédio de Paulo Vítor. A partida entrou numa toada de equilíbrio que quase era desfeito, perto do intervalo, num centro traiçoeiro. A bola tocou em Igor Gomes e foi preciso Jhonatan aplicar-se para evitar o autogolo.

Na segunda metade, o Boavista mostrou-se mais forte, mas foi Boateng a desperdiçar uma das melhores oportunidades do jogo. Num canto, o avançado ganês subiu mais alto do que toda a gente e cabeceou à trave da baliza de Bracali. O lance motivou a equipa de Luís Freire e Boateng, pouco depois, surgiu isolado para perguntar a Bracali para que lado é que queria a bola e inaugurar o marcador.





O Boavista reagiu, Petit apostou as fichas todas, só que Yusupha mostrou-se (dramaticamente) perdulário. Triunfo sofrido (e justo) do Rio Ave diante um Boavista que tudo fez para não perder em Vila do Conde.