Riqui Puig, médio espanhol do Barcelona, elege o Benfica como clube preferido para prosseguir a carreira, caso não fique no plantel do emblema catalão.



A notícia foi esta sexta-feira avançada pelo portal desportivo espanhol ‘Relevo’. O jogador de 22 anos, formado nas escolas do Barcelona, não é prioritário para o treinador Xavi Hernández e terá ouvido deste um conselho no sentido de procurar clube que lhe garanta mais minutos de utilização.









