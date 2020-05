Risco de lesões adiou a retoma da Primeira Liga de futebol

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ao permitir a retoma da I Liga, o Governo, com o acordo da Direção-Geral da Saúde (DGS), agendou-a para o fim de semana de 30 e 31 de maio. No entanto, os clubes sempre apontaram ao primeiro fim de semana de junho, por questões que têm que ver com a preparação física dos jogadores, em sintonia com a gestão clínica. Acabou por se chegar a uma solução de compromisso, com os primeiros jogos a serem agendados para 4 de ...