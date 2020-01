Rivais Benfica e Sporting separados por 156 milhões de euros

Os 16 pontos na tabela classificativa não são a única vantagem do Benfica sobre o Sporting. Também o valor dos dois plantéis separa os dois clubes que se defrontam esta noite em Alvalade. Uma diferença que se tem acentuado desde o início da época e que se pode agravar a curto prazo.O site Transfermarkt avalia a equipa da Luz em 334,8 milhões de euros. É uma valorização de 24,1 milhões face a agosto, (início da época).Já o conjunto leonino vai no sentido inverso e, no espaço de cinco meses, viu a cotação descer 6,2 milhões, de 187,7 para 178,5 milhões. Na prática, os homens sob a orientação de Bruno Lage valem quase o dobro daqueles que são treinados por Jorge Silas. Quando a temporada começou, a distância entre os rivais era de 126 milhões. Entretanto, passou para 156,3 milhões.Bruno Fernandes é, de longe, o jogador mais valioso dos leões (e da Liga). O médio tem uma avaliação de 60 milhões e a sua iminente saída vai implicar que o plantel sportinguista perca um terço do seu valor.Nesse cenário, a diferença para os encarnados dispara para 216 milhões, ficando as águias com uma equipa quase três vezes mais valiosa. Acuña é o segundo jogador com maior valor de mercado: 15 milhões de euros. O Benfica tem 11 jogadores que igualam ou ultrapassam essa avaliação.Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, negou nater pedido a Artur Soares Dias que não expulsasse ninguém após o intervalo com o Rio Ave."É totalmente descabido e falso que tenha dito isso", assegurou o ex-jogador. Após o jogo da Taça de Portugal, surgiram nas redes sociais imagens de uma conversa entre Rui Costa e Soares Dias."Que não acabe ninguém expulso", foi a frase atribuída a Rui Costa e confirmada àpor uma especialista em leitura labial.