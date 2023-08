Roberto Mancini demite-se do cargo de selecionador italiano

O treinador transalpino Roberto Mancini demitiu-se de selecionador italiano, cargo que ocupava desde maio de 2019 e num trajeto que incluiu a vitória no Europeu em 2021, anunciou este domingo a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

"A FIGC tomou conhecimento na noite de sábado na renúncia de Roberto Mancini ao cargo", pode ler-se no comunicado da federação italiana, que não indica as razões para esta decisão.

Mancini, de 58 anos, não tem, para já, substituto, mas a FIGC promete uma decisão para breve.

"Devido aos compromissos importante da seleção, nomeadamente os jogos de qualificação para o Euro2024 com Macedónia do Norte e Ucrânia, em 10 e 12 de setembro, a FIGC anunciará nos próximos dias o nome do novo selecionador", anunciou a federação.

Segundo a imprensa italiana, Luciano Spaletti, que na época passada conduziu o Nápoles ao seu terceiro título de campeão italiano, poderá ser o sucessor de Mancini.

A demissão de Roberto Mancini acaba por ser uma surpresa, tendo em que conta que no início do mês, a FIGC anunciou que o então selecionador italiano iria ser também o supervisor das formações transalpinas de sub-20 e sub-21.

Mancini sucedeu em maio de 2018 a Luigi di Biagio e teve como ponto alto a conquista do Europeu, em 2021, sendo que, por outro lado, falhou o apuramento para o Mundial de 2022, no Qatar, quatro anos após a Itália já ter falhado o Mundial de 2018, na Rússia.

No total, somou 37 vitórias, 15 empates e nove derrotas, num trajeto que incluiu também um terceiro lugar na edição 2022/23 da Liga das Nações.