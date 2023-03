Roberto Martínez anunciou que Portugal terá três jogadores com o estatuto de capitães de equipa, uma hierarquia que será feita em função da experiência."De momento, os jogadores com mais experiência serão os que vão capitanear a Seleção. O Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e o Bernardo serão os capitães. A partir daí é importante que nos centremos no jogo de amanhã. É um jogo de qualificação, só temos dez e não há margem de erro", declarou, em conferência de imprensa.