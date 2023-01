Roberto Martínez pode ser o sucessor de Fernando Santos no comando da Seleção Nacional, avança esta sexta-feira o jornal britânico 'The Telegraph'. O treinador espanhol, recorde-se, está livre no mercado depois de ter apresentado a demissão da Bélgica depois de não ter conseguido ir além da fase de grupos do Mundial'2022, disputado no Qatar.







A publicação refere que, por enquanto, o técnico de 49 anos ainda não tomou qualquer decisão quanto ao seu futuro, pelo que o seu próximo passo na carreira também poderá ser a orientar um clube. Roberto Martínez foi o comandante da seleção belga entre 2016 e 2022, alcançando o 3º lugar no Mundial'2018, na Rússia. Antes disso, orientou Swansea, Wigan e Everton. Enquanto jogador, vestiu as camisolas de Zaragoza, Balaguer, Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea e Chester City.