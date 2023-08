Roberto Martínez divulga convocados de Portugal a 1 de setembro

O selecionador Roberto Martínez divulga a 1 de setembro a lista de convocados de Portugal para os duelos com Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2024, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.

As escolhas do técnico espanhol para os próximos dois jogos do Grupo J de apuramento serão conhecidas às 11h00, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, a 8 de setembro, e, três dias depois, a 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.