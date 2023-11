Roberto Martínez divulga convocados para dois últimos jogos de qualificação

O selecionador Roberto Martínez divulga esta sexta-feira os convocados de Portugal para os dois últimos jogos de apuramento para o Euro2024 de futebol, numa lista com ausências certas, alguns regressos esperados, mas sem grandes 'experiências'.

Mesmo com o apuramento e o primeiro lugar assegurado no Grupo J, o técnico espanhol já assumiu publicamente o objetivo de terminar a qualificação com apenas vitórias, algo que seria inédito na história da seleção nacional, deixando para o próximo ano, na preparação para o Europeu, a possibilidade de chamar novas caras.

Danilo, com problemas físicos no Paris Saint-Germain, é baixa certa, assim como Raphael Guerreiro, que chegou a ser chamado em outubro, mas acabou por nunca integrar o estágio, ficando a recuperar no Bayern Munique, situação que se mantém.

Ricardo Horta, que também acabou dispensado no mês passado por causa de problemas físicos, parece ter tudo para estar na lista de Martínez, em que a maior dúvida parece ser a continuidade de João Neves.

O médio do Benfica, que viveu a estreia absoluta na seleção frente à Bósnia-Herzegovina (5-0), em Zenica, foi alvo de vários elogios do selecionador nacional e tudo aponta que continuará nas escolas do treinador espanhol, apesar da sua juventude (19 anos) e da importância que tem na seleção de sub-21, a disputar o apuramento para o Europeu de 2025.

Com apenas um jogo sob o comando de Martínez (na vitória na Islândia por 1-0 em junho), Pepe poderá ser a grande novidade da convocatória depois de ter estado ausente durante praticamente toda a fase de apuramento por causa de problemas físicos, numa altura em que já ultrapassou os 40 anos de idade.

Matheus Nunes, a ganhar cada vez mais minutos no Manchester City, poderá igualmente ser outra das surpresas nas escolhas do técnico de 50 anos.

Martínez anunciará as suas escolhas às 12h30, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa das 'quinas' defronta o Liechtenstein em 16 de novembro, às 19h45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera a Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.