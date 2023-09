Roberto Martínez fecha porta a “jogadores de fora”

Roberto Martínez, selecionador nacional, recusou este domingo a possibilidade de chamar alguém (e podia tê-lo feito) para a vaga de Ronaldo (suspenso por acumulação de cartões amarelos), antes do jogo de hoje com o Luxemburgo. “É muito difícil que um jogador venha de fora e possa ajudar a equipa. Temos 20 jogadores. Não temos espaço neste momento. Um nome de fora neste momento não pode ajudar. O Paulinho está às portas da Seleção, assim como estão Beto, André Silva ou Tiago Tomás”, disse o técnico quando o tema Paulinho (Sporting) foi abordado na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta noite.









Vencer o Luxemburgo é o único objetivo para o selecionador, que deixa alertas: “Os jogos internacionais não são simples. Se não damos tudo, se não somos o melhor possível, podemos perder pontos com qualquer um. É importante o foco e atitude para, depois, mostrar o talento. Sabendo que o Luxemburgo tem confiança e qualidade para se apurar. É a primeira vez que está com essa oportunidade, é importante que quem os defronta esteja no máximo.”

O selecionador destacou ainda os números de Portugal nesta caminhada rumo ao Europeu do próximo ano. Para além das cinco vitórias, a equipa leva 15 golos marcados e zero sofridos. “Gosto de ambos os números. Não gosto de os separar. Uma equipa vencedora precisa de trabalhar duro e manter a baliza a zero e depois ter capacidade para marcar golos”, salientou o técnico, que vai lançar Gonçalo Ramos no lugar de CR7. “Encaixo-me em qualquer sistema, desde que esteja lá dentro”, disse o jogador do PSG.





Cristiano Ronaldo é baixa na seleção de Portugal para o jogo de hoje devido a castigo pela acumulação de cartões amarelos. O capitão, de 38 anos, almoçou este domingo com a equipa e a seguir foi dispensado. Viajou para Madrid, onde pernoitou, antes de rumar à Arábia Saudita. O próximo jogo do Al Nassr é no sábado, com o Al Raed.