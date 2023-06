Roberto Martínez está decidido a manter-se imune à clubite que rodeia a seleção nacional. O técnico espanhol, sabe o CM, recusa qualquer cenário em que possa adaptar a gestão da equipa, nomeadamente as substituições (seja a escolha dos jogadores envolvidos ou o momento em que faz as alterações), tendo em conta as animosidades dos adeptos em relação a determinados futebolistas.









