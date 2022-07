É o maior desafio na minha carreira. A exigência dos adeptos do V. Guimarães é grande, mas no Sporting acaba por ser maior porque não há desculpas: aqui é ganhar, ganhar e ganhar”, foi desta forma que Rochinha se apresentou como reforço dos leões para as próximas quatro temporadas.



O extremo, de 27 anos, chegou ao Sporting a troco de dois milhões de euros, com os vimaranenses a salvaguardarem 10 por cento das mais-valias numa futura venda.









