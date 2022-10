Rodrigo Conceição tem vindo a afirmar-se paulatinamente no FC Porto e a exibição consistente no jogo com o Portimonense (triunfo por 2-0), no sábado, ajudou o lateral-direito a sacudir o estigma de ser o filho do treinador.



Tal como já tinha feito com Francisco Conceição, avançado de 19 anos agora no Ajax, o técnico portista tem lançado Rodrigo Conceição de forma progressiva na equipa.









