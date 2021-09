Rodrigo Pinho marcou no último jogo da Liga, abrindo caminho à goleada do Benfica com Santa Clara (5-0), mas Jorge Jesus não ficou agradado com o desempenho do brasileiro, apurou o CM.O reforço das águias para a nova época saiu ao intervalo do encontro dos Açores e nem o golo apontado pouco antes do intervalo fez mudar as ideias de Jorge Jesus, que já se tinha decidido pela substituição.