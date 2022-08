Roger Schmidt admite necessidade de "alguns ajustes" no plantel do Benfica

O treinador Roger Schmidt admitiu esta segunda-feira que o plantel do Benfica precisa de "alguns ajustes" em todas as posições, antes do encerramento do mercado de transferências de futebolistas, mas frisou que tem "uma boa equipa" à disposição.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Dínamo Kiev, realizada no Seixal, o técnico alemão não quis comentar eventuais contratações do clube, mas lembrou que o Benfica vai disputar "50 ou 60 jogos" e que, se quer disputar títulos e "alcançar algo nas provas internacionais, precisa de um bom equilíbrio no plantel".