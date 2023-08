“Vai ser uma época muito difícil. Há muito boas equipas, com grande qualidade, e muito bons treinadores. Vão existir altos e baixos. É difícil ser campeão e para isso acontecer temos de ser consistentes. Vemos muita qualidade nesta competição”, disse no domingo Roger Schmidt na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Boavista.









