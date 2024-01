Roger Schmidt anuncia retorno de Bah e defende prestação dos laterais

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, anunciou este domingo que Alexander Bah voltará aos convocados frente ao Estrela da Amadora, após longa ausência por lesão, mas defendeu que os laterais que têm atuado vêm jogando "muito bem".

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre o retorno do lateral dinamarquês, o alemão indicou que se encontra plenamente restabelecido do problema físico que o tem afastado e poderá defrontar o Estrela da Amadora, na segunda-feira.



"O Alex [Bah] começou a treinar há alguns dias e estamos muito contentes com isso. Regressará aos convocados pela primeira vez", transmitiu o treinador alemão, que, ainda assim, saiu em defesa dos jogadores que têm alinhado como laterais. Roger Schmidt deu como exemplo o médio Fredrik Aursnes, que tem ocupado a posição de lateral direito nas últimas semanas, para sustentar a sua posição.



"Sobre os laterais, sabe quantas assistências Aursnes fez para golo jogando como lateral? Se ele não fosse também ofensivo no ataque não teria feito nenhuma assistência, por isso penso que os nossos laterais têm estado muito bem", considerou o treinador do clube da Luz.



Questionado sobre a titularidade do avançado Petar Musa, tida como surpreendente, na quarta-feira frente ao Estoril Praia, para as meias-finais da Taça da Liga, Roger Schmidt reiterou contar com o croata, elogiando a sua prestação.



"Os jogadores estiveram bem, tal como o Petar esteve. Tomo sempre as minha decisões dependendo de coisas diferentes, mas, para a escolha do alinhamento inicial, um dos aspetos é a forma dos jogadores, como jogaram nos últimos jogos e nos treinos e nas suas aptidões para a equipa. Penso que ele [Musa] fez um bom jogo", analisou.



O treinador do Benfica deu alento também ao avançado Marcos Leonardo, depois de o brasileiro ter desperdiçado uma das grandes penalidades que levaram ao afastamento do Benfica da final da Taça da Liga (4-5, após 1-1 nos 90 minutos).



"É um jovem jogador. Ficou um pouco em baixo, e desapontado consigo mesmo por ter perdido grandes oportunidades para marcar, mas claro que acho que é parte do desenvolvimento. Voltou a trabalhar bem nos treinos e estamos feliz por ele ter sido capaz de jogar 20 ou 30 minutos. Esperemos que em breve ele possa alinhar de início, mas para eu tomar essa decisão depende do momento, há razões diferentes", argumentou.



Relativamente ao mais recente reforço, para lateral esquerdo, o técnico alemão mostrou-se agradado com os pormenores deixados por Álvaro Carreras, que se estreou no embate ante o Estoril Praia e demonstrou "qualidade no ataque e esteve envolvido em bons momentos".



Sobre a partida frente aos amadorenses, o germânico reconhece que os 'encarnados' estão "ansiosos" para realizar a partida e terem pela frente uma experiência diferente.



"É a primeira vez que jogamos na nossa cidade frente a outra equipa", lembrou Schmidt, aludindo ao facto de o Benfica ainda não ter defrontado nenhuma das outras equipas de Lisboa no papel de visitante nesta edição da I Liga, podendo agora fazê-lo na 19.ª jornada, frente ao Estrela da Amadora, na Reboleira.



Roger Schmidt avaliou os 'tricolores' como "uma equipa forte fisicamente e bem organizada", mas deixou a garantia de que o único desejo passa por "ganhar", como resposta ao empate, seguido de derrota no desempate por penáltis, frente ao Estoril Praia, na Taça da Liga, apesar de, mais uma vez, ter elogiado a prestação realizada pelos 'encarnados'.



"Foi um jogo 'top', muito bom, em que dominámos e criámos muitas ocasiões, criadas e finalizadas por jogadores diferentes", sustentou o técnico dos 'encarnados', que não dramatizou o resultado, considerando serem situações passíveis de acontecer em futebol.



Roger Schmidt insistiu: "Sei como é o futebol, por vezes é assim, não aproveitamos as nossas oportunidades e o adversário é 100% eficiente nas suas ocasiões".



Os 'encarnados' defrontam o Estrela da Amadora na segunda-feira, em partida pela 19.ª jornada da Liga de futebol, com início agendado para as 18h45, no Estádio José Gomes, na Reboleira, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.