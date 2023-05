Roger Schmidt está apostado numa entrada de rompante do Benfica frente ao Sp. Braga. O técnico, sabe o CM, considera que os primeiros 20 minutos do jogo do título, no sábado, deverão ser decisivos para o resultado final, nomeadamente marcando um golo primeiro.



A convicção do treinador alemão assenta numa análise do historial da sua equipa e do adversário ao longo desta temporada.









