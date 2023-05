Roger Schmidt: “As substituições mudaram completamente o jogo”

“O Sporting jogou muito bem no primeiro tempo e nos duelos pressionou muito. Tivemos muitos problemas”, disse Roger Schmidt, que ainda assim elogiou muito a sua equipa após o intervalo: “Respeito enorme pelos meus jogadores que conseguiram mudar completamente no segundo tempo. O segundo golo foi muito importante para nós. Merecemos sair daqui com um ponto.”









O técnico alemão não considera que a equipa entrou relaxada: “Não jogamos sozinhos, as equipas querem o mesmo. Temos de aceitar que não conseguimos estar em bom nível no primeiro tempo. Temos de aceitar isso. Mantivemo-nos calmos após a primeira parte. Conversámos e mudámos algumas coisas ao intervalo. As substituições mudaram completamento o jogo”, salientou Schmidt, que lançou já o derradeiro jogo do campeonato, na próxima semana, com o Santa Clara na Luz.