Roger Schmidt assume que está preparado para perder Enzo Fernández

O treinador Roger Schmidt assumiu esta segunda-feira que está preparado para perder Enzo Fernández no mercado de inverno de transferências de futebol e lembrou que o Benfica nada poderá fazer se alguém pagar a sua cláusula de rescisão.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se tem um 'plano B' para o caso de perder o médio argentino nos últimos dois dias do mercado, o técnico admitiu que o clube tem de tem "sempre de preparar tudo nos bastidores, especialmente no final da janela de transferências" e "especialmente quando não está no lugar do condutor".