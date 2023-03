“Para um clube como o Benfica, chegar aos quartos de final já será um grande feito”, disse esta segunda-feira Roger Schmidt, garantindo, contudo, que ainda falta o jogo da 2.ª mão para conseguir esse feito na Champions.



Ainda assim, o treinador alemão acredita que todos os clubes que ainda estão em prova podem levantar a taça no final, mas com favoritismos diferentes: "Todas as equipas que estão nesta fase podem, mas não com a mesma probabilidade, isso é muito claro.









