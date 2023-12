Roger Schmidt quer capitalizar o bom momento desportivo e psicológico da equipa do Benfica para ascender à liderança da Liga. O futebol positivo e, acima de tudo, o resultado do jogo de Salzburgo (3-1), na Champions, no qual o emblema da Luz garantiu a continuidade nas provas da UEFA, via Liga Europa, são os fatores de estímulo que o treinador precisava para injetar confiança no plantel.









