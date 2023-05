Roger Schmidt considera anúncio oficial da saída de Grimaldo um "erro desnecessário"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou este sábado um erro "completamente desnecessário" a forma como foi oficializada a saída de Grimaldo do clube, rumo aos alemães do Bayer Leverkusen, antes do final da I Liga de futebol.

"Os anúncios, as fotografias, as entrevistas... Não foi muito inteligente, completamente desnecessário. Ele pode sair e até ser anunciado, mas não desta maneira. Não foi bom para o seu novo clube, pois os atuais jogadores não querem ver o foco apontado para a próxima época, não foi bom para nós, porque houve ruído, e também não foi bom para o Grimaldo, porque o que tem feito pelo Benfica não se adequa a esta situação", frisou.

Roger Schmidt abordou o anúncio oficial da saída do lateral esquerdo espanhol durante a conferência de imprensa de antevisão do dérbi lisboeta, no reduto do Sporting, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que dará o título ao Benfica se derrotar o eterno rival.

"Foi um erro. O seu novo clube e o seu agente têm de o aconselhar a fazer melhor. Não sei se foi um acordo claro fazer desta forma. Contudo, temos de ver o plano geral. O Grimaldo tem apoio total e é meu jogador até ao último segundo da época", expressou.

O germânico lembrou que, quando assumiu o comando técnico dos 'encarnados', havia já ruído sobre a continuidade de Grimaldo, tendo ficado acordado durante a pré-época "começar do zero e focar completamente na temporada", algo que acabou por suceder.

"O que aconteceu depois foi fantástico. O Grimaldo é um jogador-chave e um líder. Fez uma grande época, está sempre disponível, muito profissional e é um jogador que teve uma grande responsabilidade esta época", afirmou o treinador das 'águias', de 56 anos.

Sabendo que o contrato de Grimaldo chegava ao fim no final da temporada, o Benfica fez "de tudo para o convencer a ficar", mas Roger Schmidt respeita a opinião do atleta e o que pensa fazer na segunda metade da sua carreira, sem interessar as suas razões.

"Podemos estar algo desapontados por sair, mas jogou sete temporadas e meia de alto nível aqui no Benfica. Foi sempre titular e foi três vezes campeão -- esperemos que seja quatro vezes. Não há muitos jogadores que tenham esta história em apenas um clube. Respeito o que ele fez pelo Benfica", salientou ainda Roger Schmidt, 'fechando' o tema.

O Bayer Leverkusen anunciou na segunda-feira ter contratado Alejandro Grimaldo, em final de contrato com o Benfica, até 2027, em mensagem publicada no Twitter do clube alemão de futebol, que é atualmente sexto classificado da Bundesliga, com 49 pontos.

"Bem-vindo Grimaldo. Alejandro Grimaldo assinou com o Bayer um contrato até 2027", pode ler-se na mensagem da formação germânica, que, a duas jornadas do termo do campeonato, ainda luta por um lugar na próxima edição da Liga Conferência Europa, ocupando a última posição de acesso às competições europeias, a par do Wolfsburgo.

O futebolista espanhol, com 27 anos, fez a formação no Valência e completou-a no FC Barcelona, tendo rumado ao Benfica durante a temporada de 2015/16 e permanecido nos 'encarnados' até à presente temporada, nos quais se sagrou campeão nacional três vezes, cumprindo, até ao momento, um total de 301 encontros e marcado 26 tentos.

O líder Benfica, com 83 pontos, visita o Sporting, quarto classificado, com 70, em dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, às 20h30, que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.