Roger Schmidt admite que Rafa Silva não deve renovar com o Benfica: "A porta vai estar sempre aberta para ele até final da temporada. Mas naquela idade [faz 31 anos em maio] temos de respeitar a sua decisão."



Na antevisão do jogo em Guimarães, o treinador alemão não poupou nos elogios ao 5.º classificado do campeonato.









Ver comentários