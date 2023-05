“Será um jogo muito difícil, mas estamos em grande forma. Temos jogado um futebol excelente. Respeitamos o adversário mas estamos completamente concentrados e acreditamos em nós próprios. Estamos prontos para vencer”, afirmou este sábado Roger Schmidt, no lançamento do dérbi deste domingo com o Sporting.









Tal como na semana passada, o técnico do Benfica fez a antevisão ao início da tarde, antes do jogo da noite do FC Porto, com impacto na luta pelo título. Mas o alemão voltou a focar-se apenas no que a sua equipa pode fazer: “Trabalhámos arduamente esta temporada e temos de trabalhar pelos nossos objetivos. Estamos concentrados em nós, se vencermos somos campeões. É uma grande motivação para nós, sabemos que será um jogo extremamente difícil. O Sporting é uma equipa de topo, têm muita criatividade, são rápidos, têm uma abordagem clara, têm um bom treinador... São muito perigosos em momentos de transição.”

E o que significa confirmar o título em Alvalade 48 anos depois? “Nada. Não é relevante. É a 33.ª jornada, o adversário não é importante. Só estou concentrado em vencer o campeonato.”