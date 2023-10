Roger Schmidt promete um Benfica diferente no jogo de hoje com o Casa Pia, de forma a fazer esquecer a derrota na Champions, em casa, com a Real Sociedad (0-1). “Sabemos o que temos a fazer e sei que vamos mostrar uma cara nova”, disse o treinador na antevisão do jogo relativo à 9.ª jornada da Liga.











