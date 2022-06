"Ricardo Horta é um jogador muito bom. Não tenho a certeza se vamos conseguir contratá-lo, mas acho que seria uma mais-valia", disse esta segunda-feira Roger Schmidt, na primeira conferência de imprensa como treinador do Benfica.



Para além do ainda jogador do Sp. Braga, a conversa com os jornalistas ficou marcada pelo mercado.









