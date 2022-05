Roger Schmidt já chegou ao Seixal. O momentos aconteceu há instantes.O novo treinador do Benfica está nesta altura, pela primeira vez, no centro de estágios do clube.A CMTV captou o exato instante em que Roger Schmidt se apresentou no Seixal. O técnico, de 55 anos, chegou numa carrinha, como mostram as imagens recolhidas esta tarde.Pouco antes, foi Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do Benfica, quem chegou ao centro de estágios doSeixal.